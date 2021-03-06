Kağıtspor'un eski halter sporcusu Abdülbaki İtmiş, şampiyonlar yetiştirmek için kolları sıvadı
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Kağıtspor'un eski halter sporcusu Abdülbaki İtmiş, şampiyonlar yetiştirmek için kolları sıvadı

06.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:42
Kağıtspor'un eski halter sporcusu Abdülbaki İtmiş, şampiyonlar yetiştirmek için kolları sıvadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un eski halter sporcusu Abdülbaki İtmiş, bu alanda yeni sporcular yetiştirmek için antrenörlük yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un eski halter sporcusu Abdülbaki İtmiş, bu alanda yeni sporcular yetiştirmek için antrenörlük yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kağıtspor'un halter branşı antrenörlerinden Abdülbaki İtmiş, sporculuktan antrenörlüğe uzanan süreci anlattı.

İtmiş, halter branşına, merak üzerine başladığını, ailesinin ve büyüklerinin desteğiyle bu alanda ilerlediğini belirterek, "Yaptığınız hata direkt sizin bir sonraki tur için veya şampiyonluk için şansınızı etkiliyor. O yüzden halter olsun, judo olsun, bireysel sporlar takım sporlarına göre çok daha zor." ifadesini kullandı.

Her sporcunun aklından antrenörlük geçtiğini aktaran İtmiş, sporculuk hayatında her zaman haltere odaklandığını ve katıldığı tüm turnuvalarda başarıyı hedeflediğini kaydetti.

Antrenörlüğe geçişinin, kulübün ve hocasının desteğiyle olduğunu anlatan İtmiş, şöyle devam etti:

"Hiç aklımda yokken aniden hocamın ve kulübün desteğiyle antrenörlüğe geçişim oldu. Bu geçişte benim için en önemlisi kulübümün ve hocamın yardımı oldu. Bu sayede süreci rahatlıkla atlattım ve başarılı sporcular yetiştirmeye odaklandım. Şu an branştaki ana görevim altyapı. Burada branşa gelen sporculara odaklanıyorum ve onların gelişimine destek oluyorum. Bizim sporculara da aşıladığımız bir konu var; hedeflerimizi her zaman basamak basamak koyuyoruz. Her basamağı çıktığında bir sonraki basamak için çalışma yapıyoruz. Önce Türkiye şampiyonası, sonra uluslararası turnuvalar, sonra Avrupa, dünya şampiyonaları... En sonda her sporcunun hayali olan olimpiyat başarısı için çalışıyoruz."

Antrenörlüğe yaklaşık 2 senede adapte olduğunu belirten İtmiş, "Sporcuyken odaklandığın tek şey şampiyonaya katılıp altın madalyayı almak. Ama antrenörlükte öyle değil, şampiyona kısmına gelene kadar bile birçok etkenle ilgileniyorsun. Sporcuyu mental ve fiziksel açıdan her türlü zorluğu hazırlamaya çalışıyorsun. Antrenörlük dışarıdan görüldüğü kadar basit ve kolay bir konu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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