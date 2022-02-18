Kağıtspor'un engelsiz şampiyonları

KOCAELİ (Bültenler) - 6 MADALYA İLE TAMAMLADILAR

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Aydın ilinde gerçekleştirilen 25 ilden 141 sporcunun katıldığı Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonasında büyükler kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlular, şampiyonayı 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

KÜRSÜDE YER ALDILAR

Şampiyonada mücadele eden Mavi Beyazlılardan J1 kategorisinde Erkekler

73 kilogramda Gökçe Yavuz altın, 90 kilogramda Yusuf Gülcan bronz madalya kazandı. J1 kategorisinde kadınlarda 57 kilogramda mücadele eden Merve Uslu altın, 70 kilogramda mücadele eden Esmer Taşkın gümüş madalya kazandı. J2 kategorisinde Erkekler 90 kilogramda Harun Çelik gümüş, +90 kilogramda Oğuzhan Ayık yine gümüş madalya kazanarak şampiyonada kürsüde yer aldı.

TURNUVANIN ŞAMPİYONU KAĞITSPOR

Şampiyonaya katılan kulüpler arasında elde edilen başarılar ile yapılan sıralamada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un engelsiz judocuları madalya sıralamasında 1. olarak şampiyonayı zirvede bitirdi.

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