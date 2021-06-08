Kağıtspor'un başarılı güreşçileri Milli takım yolunda
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Kağıtspor'un başarılı güreşçileri Milli takım yolunda

Kağıtspor'un başarılı güreşçileri Milli takım yolunda
Bültenler - Haberler | Güncel

Pandemi döneminde yapılamayan Türkiye şampiyonaları yerine, uluslararası mücadelelerde Milli takımı temsilen mücadele edecek sporcuları seçmek amacıyla federasyonlar tarafından Milli takım seçme müsabakaları yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı güreşçileri katıldıkları seçmelerden başarılar ile döndüler.

EN SEÇKİN SPORCULAR DAVET EDİLDİ

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Türkiye şampiyonaları yerine uluslararası arenada mücadele edecek olan Milli takıma sporcu seçmek amacıyla yapılan seçmelere, Türkiye'nin dört bir yanından seçkin sporcular davet edildi.

ZAFER VE ABDÜLVASİ MİLLİ TAKIMDA

İstanbul'da düzenlenen Büyükler Serbest Güreş Milli takım seçmelerine toplam 30 kulüpten 150 sporcu katıldı. Seçmelerde Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı güreşçilerinden Abdülvâsi Balta 79 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Seçmelere davet edilen bir diğer Kağıtsporlu sporcu Zafer Dama ise 74 kilogramda Türkiye ikincisi olarak adlarını milli takıma yazdırmayı başardılar.

Kaynak: Bültenler

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