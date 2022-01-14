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Kağıtspor madalyalar ile döndü

Kağıtspor madalyalar ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı sporcuları, 11-12 Ocak tarihinde Gaziantep'te yapılan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda zorlu rakipleri ile mücadele etti.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı sporcuları, 11-12 Ocak tarihinde Gaziantep'te yapılan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda zorlu rakipleri ile mücadele etti.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 kulüpten 200'ü aşkın sporcunun katıldığı turnuvada, Büyükşehir Kağıtspor'u temsilen tatamiye çıkan sporculardan Şaban Köse erkek kumite 84 kilogramda bronz madalya, Esra Ağar kadınlar kumite 61 kilogramda bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcusu Burak Mert Can, erkek kata dalında gümüş madalya kazanırken, erkek kumite 67 kilogramda ise kumite dalında altın madalya kazanarak kürsünün en üstünde yer aldı. Şampiyon sporcu son Dünya şampiyonasında elde ettiği başarı ve Türkiye şampiyonluğu ile karate branşı kumite dalında Brezilya'da yapılacak olan Deaflympics'te milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı. - KOCAELİ

Kağıtspor madalyalar ile döndü

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