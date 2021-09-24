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Kağıtspor'lu karatecilerden önemli başarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kağıtspor'lu karatecilerden önemli başarı

Kocaeli'nin sporcu fabrikası Kağıtspor'un genç yetenekleri kürsüde boy göstermeye devam ediyor.

İSTANBUL (İHA) - Kocaeli'nin sporcu fabrikası Kağıtspor'un genç yetenekleri kürsüde boy göstermeye devam ediyor.

Dünya Karate Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Gençlik Ligine Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular, 57 ülkeden 886 sporcuyla altın madalya için mücadele etti. Milli Takım adına mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu karatecilerden Ahmet Yiğit Halıcı ve Mert Halıcı, tarihi anlardan birine imza atarak, 55 kilogramda finalde karşılaştı. Finalde Ahmet Yiğit Halıcı altın madalyayı kazanarak kürsünün en tepsinde yer alırken, Mert Halıcı gümüş madalya ile ligi tamamladı. Lig 1'de 47 kilogramda mücadele eden bir diğer Büyükşehir Kağıtsporlu Ayşenur Bekler ise rakiplerini tek tek yenerek, kürsünün zirvesinde yer aldı ve altın madalya ile evine döndü. - KOCAELİ

Kağıtspor'lu karatecilerden önemli başarı

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