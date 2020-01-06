Kağıtspor Egeden lider döndü

06.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:26

Bu sezon ilimizi Türkiye Basketbol 2. liginde temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ligin iddialı takımlarından İzmir temsilcisi Ege Üniversitesi GSK' ya konuk oldu. Rakibini mağlup eden temsilcimiz, TED Ankara Kolejliler'in yenilgisi ile birlikte Kocaeli'ye lider olarak dönmeyi başardı.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NE KONUK OLDU

Türkiye Basketbol 2. Liginde şampiyonluk mücadelesi veren ligde oynadığı 12 maçta sadece 2 kere mağlubiyet gören ilimizin başarılı temsilcisi yakın takipçilerinden Ege Üniversitesine konuk oldu. Ege Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçta mavi beyazlılar tamamında üstün oynadığı maçta Ege Üniversitesi GSK' yı 73-64 mağlup etti.

MAÇ BOYU ÜSTÜNLÜĞÜ KURAN TARAFTI

İlk çeyreği 24-17 önde kapatan temsilcimiz 2. çeyrek sonunda 44-31 gibi önemli bir sayı farkıyla soyunma odasına gitti. Üstün oyununu 3. çeyrekte de sürdüren başarılı temsilcimiz son çeyreğe 60-45 önde girdi. Başarılı oyununu maçın sonuna kadar taşıyan temsilcimiz maçtan 73-64 galip ayrılmayı başardı.

BARBAROSTAN 20 SAYI

Temsilcimizde Barbaros Bozkurt 20 sayı 5 ribaunt ile en skor er oyuncuydu. Barbaros'u kaptan Sertay Gürsü 15 sayı, 1 ribaunt 4 asist; Cem Han 12 sayı 3 ribaunt 1 asist ile takip eden isimler oldu.

İZMİR BŞB'İ AĞIRLIYACAK

Büyükşehir Kağıtspor 14. hafta müsabakaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Basketbol takımını ağırlayacak. Maç 11 Ocak Cumartesi saat:18.00 'da Atatürk Kapalı spor salonunda oynanacak.

Kaynak: Bültenler