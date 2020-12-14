Kağıtspor'da Atalay Gemen istifa etti

Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Kocaeli BŞB Kağıtspor Kulübü'nde sürpriz ayrılık yaşandı. Başantrenör Atalay Gemen istifa etti.

Erkekler Basketbol 1.Ligi'nde bu yıl ilk kez mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un Başantrenörü Atalay Gemen istifa etti. Kağıtspor Kulübü deneyimli başantrenöre resmi sosyal medya hesaplarından emekleri için teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi. İstifasıyla ilgili takımın önünü açmak için gerekli gördüğünü belirten Atalay Gemen ise, "Yüreğim Kocaeli'de kaldı" sözleriyle kulübe başarılar diledi. Kulübün yeni başantrenörünün kim olacağı henüz belli değilken takımı maçlara yardımcı antrenörlerin hazırlayacağı belirtildi.

Gemen: İyi bir şekilde anılmak istiyorum

Başantrenör Atalay Gemen, "Özetle; 'Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim' diyebilirim. İstifam kabul edildi. Kağıtspor, Türkiye'de iyi bir kulüp organizasyonu. Kulüp için de bu sezon çok önemli. Önünü açmam gerektiğini düşündüm. Ben iyi bir şekilde anılmak, iyi bir şekilde ayrılmış olmak istiyorum. Öyle de ayrıldık. Herhangi bir kırgınlığım yok. El sıkışarak, anlaşarak ayrıldık. Gönlüm her orada, İzmit'te. İnşallah Kağıtspor, marka bir kentte, olması gereken yerde olacaktır. Kalan sezonda takıma başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Başarısız değildik ama daha iyi olabilirdik"

Gemen, Kocaelinin kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Heyecanla gelip heyecan duyarak oynamıştım. Antrenörlüğümde de aynı heyecanı yaşadım. Çok da başarısız değildik. Daha da başarılı olabilir, daha ileri gidebilirdik. Bu da bir gerçek. Yeni bir takım olmamız, sakatlıklar ve Covid etkili oldu. Bunlar tabii ki bahane değil. Antalya'ya evime döndüm. Kariyerimin sonraki süreci ise kısmet" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı