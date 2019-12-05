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Kağıtspor Basketbol liderlik maçına çıkacak

KOCAELİ (İHA) – Liderlik yolunda tam gaz ilerleyen Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı bu hafta evinde önemli bir maça çıkıyor.

05.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:25
Kağıtspor Basketbol liderlik maçına çıkacak

(İHA) – Liderlik yolunda tam gaz ilerleyen Büyükşehir takımı bu hafta evinde önemli bir maça çıkıyor.


İlimizi Türkiye Basketbol Erkekler 2. Liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı, liderlik yolunda önemli bir viraja giriyor. Mavi beyazlı takım, Türkiye Basketbol 2. ligi 9. hafta müsabakaları kapsamında Ankara temsilcisi Kayı Gençlik ve Kulübü'nü ağırlayacak. Maç 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00' da İzmit Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.


Maç öncesi taraftarı salona davet eden Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı antrenörü Hakan Köseoğlu "Ligde oynadığımız son 5 maçta üst süte galibiyetler elde ettik. Genele baktığımız zaman sadece bir mağlubiyetimiz var. Her maç bizim için önemli ama evimizde seyircimiz karşısında oynadığımız maçlarda seyircimizin desteği ile daha güçlü oluyoruz. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm Kocaelili basketbol severleri destek için salona bekliyoruz. Cumartesi günü inşallah galip gelip liderlik yolunda önemli bir virajı daha geçeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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