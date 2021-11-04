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Kağıtları sanata dönüştürüyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kağıtları sanata dönüştürüyorlar

Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan Kağıt Sanatı Kursu'na katılan kadınlar, el becerilerini geliştirerek üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan Kağıt Sanatı Kursu'na katılan kadınlar, el becerilerini geliştirerek üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından kadınlara yönelik açılan kurslar, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Uzman eğitmenler tarafından Özdilek Sanat Merkezi, Hedef Batıkent Belde Evi ve Bahçelievler Belde Evi'nde düzenlenen Kağıt Sanatı Kursu'na, 51 kursiyer kadın katılıyor. Haftanın 5 günü düzenlenen kurslarda kadınlar, kağıttan kendi tasarladıkları takı ve süs eşyalarını üretiyor. Kadınlar, hem sosyalleşmenin ve öğrenmenin hem de ev ekonomilerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür eden kadınlar, Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında yaptığı güzel çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ediyor. - ESKİŞEHİR

Kağıtları sanata dönüştürüyorlar

Kağıtları sanata dönüştürüyorlar

Kağıtları sanata dönüştürüyorlar

Kağıtları sanata dönüştürüyorlar

Kağıtları sanata dönüştürüyorlar

Kağıtları sanata dönüştürüyorlar

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