Kağıthaneli öğrenciler günde 10 bin maske üretiyor
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Anadolu Lisesi, Kağıthane, Haber

Kağıthaneli öğrenciler günde 10 bin maske üretiyor

Kağıthaneli öğrenciler günde 10 bin maske üretiyor Kağıthane'de bulunan İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve personelleri gönüllü olarak maske üretiyor.

25.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:56
Kağıthaneli öğrenciler günde 10 bin maske üretiyor

Kağıthaneli öğrenciler günde 10 bin maske üretiyor

İSTANBUL - Kağıthane'de bulunan İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve personelleri gönüllü olarak maske üretiyor. Günde ortalama üretilen 10 bin maske ilçede yaşayan vatandaşlara dağıtılıyor.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kağıthane'de bulunan İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve personelleriyle gönüllü olarak atölyelerde maske dikiyor. Korona virüs tedbirleri nedeniyle üretime katılabilmek için izin alan öğrenciler, okul personeliyle birlikte günde ortalama 10 bin maske üretiyor. Toplamda 3 atölyede FFP3 standartlarında yüzde 90 partikül geçirmeme özelliğine sahip, yıkanıp ütülenebilen çevreci maskeler dikiliyor. Üretim ve paketlemenin ardından maskeler belediye personelleri tarafından ilçede yaşayan vatandaşlara dağıtılıyor.

"Çevreye ve doğaya zarar vermemek için çalışıyoruz"

Atölyedeki çalışmalar hakkında bilgi veren İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ayşegül Sözen, "Günde 10 binin üzerinde maske üretimi yapıyoruz. Üretilen maskeler Kağıthane'deki vatandaşlara dağıtılıyor. Öğrenci ve öğretmenlerimiz gönüllü olarak atölyelerimizde maske dikiyor. Her gün sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar sürüyor çalışmalarımız. Maskelerimiz koruyucu özelliklere sahip çevre açısından çok daha etkili. Yıkanabilir, ütülenebilir aynı zamanda tek kullanımlık da değildir. Çevreye ve doğaya zarar vermemek için çalışıyoruz burada" dedi.

"Bu maskeleri yıkadıktan sonra defalarca kullanabiliriz"

Maske üretiminde gönüllü çalışan öğrenci Elif Acar, "Günde en az 10 bin maske üretiyoruz. Koruyucu özelliklere sahip yıkanabilir, ütülenebilir. Diğer maskeler tek kullanımlık oluyor. Bu maskeleri yıkadıktan sonra defalarca kullanabiliriz. Böylelikle çevresinde kirletmemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kağıthaneli öğrenciler günde 10 bin maske üretiyor

Kaynak: İHA

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