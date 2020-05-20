Kağıthaneli çocuklara çizgi film karakterli maske
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Kağıthaneli çocuklara çizgi film karakterli maske

Kağıthaneli çocuklara çizgi film karakterli maske Kağıthane'de çocuklara özel tasarlanan maskeler dağıtıldı Kağıthane Belediyesi, çocuklar için özel üretilen çizgi film karakterli yaklaşık 2 bin maskeyi çocuklara dağıttı.

20.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:33

Kağıthaneli çocuklara çizgi film karakterli maske

Kağıthane'de çocuklara özel tasarlanan maskeler dağıtıldı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi, çocuklar için özel üretilen çizgi film karakterli yaklaşık 2 bin maskeyi çocuklara dağıttı. Maskeleri çok beğenen çocuklar, parkta gönüllerince doyasıya eğlendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, çocuklar için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından 0-14 yaş grubundaki çocuklar aileleri ile birlikte bugün saat 11.00'den itibaren dışarı çıkarak parklara ve bahçelere akın etti. Kağıthane Belediyesi ekipleri ise parklara ve bahçelere gelerek çocuklar için özel olarak tasarlanmış çizgi film karakterli maskeler hediye etti. Maskeleri çok beğenen çocuklar, parkta gönüllerince doyasıya eğlendi. Özel olarak hazırlanan maskelerden 2 bin tanesi çocuklara dağıtıldı.

"Belediye ekiplerine çok teşekkür ediyorum çok güzeller"

Maskeleri çok beğenen Yağmur Yaşkan, "Belediye ekiplerine çok teşekkür ediyorum çok güzeller. Yasak olmasa biz daha çok gezmek istiyoruz ama bu kadar da yeter bize" dedi.

"En çok da Kral Şakirli olan maskeyi beğendim"

Belediye ekiplerine teşekkür eden Mahmut İbrahim, "Çok güzeller çok beğendim. En çok da Kral Şakirli olan maskeyi beğendim. Çok özledik dışarıya çıkmayı, bisiklet sürmeyi. Korona bitince daha çok çıkacağız. Belediye ekiplerine ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çok güzeller çok mutluyum"

Maske aldığına çok mutlu olan Rubai Hüseyin, "Çok güzeller, çok mutluyum. Korona bitince parklara daha çok geleceğiz. Kağıthane Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim" dedi.

"Koronadan korunmak için evde kalıyoruz ellerimizi yıkıyoruz ve maske takıyoruz"

Korona virüsten nasıl korunduğunu anlatan Mehmet Aras Zengin, "Koronadan korunmak için evde kalıyoruz, ellerimizi yıkıyoruz ve maske takıyoruz. Maskeler çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kağıthaneli çocuklara çizgi film karakterli maske

Kaynak: İHA

Manşet

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