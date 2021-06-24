Kağıthane'ye 24 bin metrekarelik botanik meydan
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Kağıthane'ye 24 bin metrekarelik botanik meydan

Kağıthane'ye 24 bin metrekarelik botanik meydan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane'de, 24 bin metrekarelik botanik meydan inşa ediliyor.

Kağıthane'de, 24 bin metrekarelik botanik meydan inşa ediliyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in 2019 Yerel Seçimi öncesi sözünü verdiği 53 projeden biri olan Kağıthane Meydanı'nın ilk etabı, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı. Merkez Mahallesi Meydanı'nda ikinci etap çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Kağıthane Meydanı; binlerce farklı türde ağaç ve bitki çeşidi, süs havuzu ve su düzenekleri, gezi ve dinlenme alanları, kitap kafesi, geniş yaya kaldırımları ve yürüyüş yolları ile dikkat çekiyor. İlçe merkezindeki toplam 24 bin metrekarelik botanik bahçe ve meydanın, 5 bin metrekaresi yeşil alan ve 19 bin metrekaresi de araç ve yürüyüş yolu, dinlenme ve gezi alanlarından oluşuyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Meydan'daki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Başkan Öztekin; "Tarihi Kağıthane Treni, Hasbahçe, Sadabad ve Kağıthane Deresi'ndeki sandallar ile Meydan bir bütün oluşturacak. Burası tarihte olduğu gibi yine dinlence, kültür ve sanat mekanı haline gelecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kağıthane'ye 24 bin metrekarelik botanik meydan
Kağıthane'ye 24 bin metrekarelik botanik meydan
Kağıthane'ye 24 bin metrekarelik botanik meydan
Kağıthane'ye 24 bin metrekarelik botanik meydan
Kağıthane'ye 24 bin metrekarelik botanik meydan
Kağıthane'ye 24 bin metrekarelik botanik meydan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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