Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 688 konut ve 57 dükkanın temel atma töreni gerçekleştirildi Kentsel dönüşüm kapsamında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde inşa edilecek 688 konut ve 57 dükkanın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kentsel dönüşüm kapsamında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde inşa edilecek 688 konut ve 57 dükkanın temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hedefimiz 2021 yılında İstanbul'da 100 bin konutu dönüştürmek" dedi.

Geçtiğimiz yıl Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde bir binanın çökmesi sonucu mahalle kentsel dönüşüme alınmıştı. Mahallede inşa edilecek 688 konut ve 57 dükkanın temel atma töreni düzenlenen programla gerçekleştirildi. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve vatandaşlar katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de yatay mimari anlayışına sahip çok güzel bir yaşam alanı inşa ettiklerini söyleyerek; 2021 yılında hedeflerinin İstanbul'da 100 bin konutu dönüştürmek olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve protokol önlerindeki butona basarak çalışmaları başlattı.

"18 bloktan oluşacak bu projemizde; 14 bin metrekare yeşil alanımız, 688 konut ve 57 işyerimizle, 548 araç kapasiteli 2 tane de kapalı otoparkımız bulunacak"

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 27 bin m2 alanda yatay mimari anlayışıyla çok güzel bir yaşam alanı inşa ettiklerini dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2019 yılının Nisan ayında Yahya Kemal Mahallemizde istinat duvarının çökmesi sonucu, bu alanda bulunan binalarımızı hemen tahliye ettik. Alandaki 706 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik. Şimdi ise; 27 bin metrekare alanda, yatay mimari anlayışıyla, mahalle kültürümüzü yansıtan, çok güzel bir yaşam alanı inşa ediyoruz. 18 bloktan oluşacak bu projemizde; 14 bin metrekare yeşil alanımız, 688 konut ve 57 işyerimizle, 548 araç kapasiteli 2 tane de kapalı otoparkımız bulunacak " diye konuştu.

"2021 yılı hedefimiz İstanbul'da 100 bin konutu dönüştürmek"

2021 yılı hedeflerinin İstanbul'da 100 bin konutu dönüştürmek olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bugün hamd olsun dalga dalga İstanbul'un bütün ilçelerinde biz bir hedef ortaya koyduk. Tüm Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu acilen dönüştüreceğiz. Yani, ülkemizdeki acil dönüşmesi gereken konut sayısının beşte 1'i İstanbul'da. Bu demek oluyor ki; deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur. İki yılda biz 117 bin riskli yapıya dair çalışmalarımızı başlattık. Bu konutlarda, 500-600 bin vatandaşımız oturacak. 2021 yılı hedefimiz İstanbul'da 100 bin konutu dönüştürmek" diye konuştu.

"Projenin ihale bedeli 260 milyon TL olup, 550 günde bitirilmesi planlanmıştır"

İnşa edilecek konutların güvenli olmasının yanında sağlıklı bir yaşam alanı oluşturacağını ifade eden TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl istinat duvarının çökmesi neticesinde burada bir bina yıkılmış ve bazı binalarda da hasar oluşmuştu. Bakanlığımızla birlikte yaptığımız incelemeler neticesinde hasarlı 9 binalar tespit edilmiş ve yıkılmış, yeniden bir planlama yapılarak mahalle ölçeğinde bir dönüşüm yapılması kararlaştırılmıştır. Bugün temelini atacağımız 688 konut ve 57 dükkan da bu kapsamda inşa edilmektedir. Projenin toplam inşaat alanı 135.447 metrekare olup, 18 bloktan oluşmaktadır. Birbirinden farklı mimaride inşa edilecek olan konutlar, zemin kat dahil 5 ve 8 kat arasında inşa edilecektir. Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 dairelerden oluşmakta, 23 metrekare ile 184 metrekare arasında değişen 57 adet ticari bölüm bulunmaktadır. 10 Ayrıca, proje kapsamında 14 bin 332 metrekarelik yeşil alan olup, bloklarla bağlantılı 548 araçlık kapalı 2 otopark bulunmaktadır. Blokların dış cephesi seramik, ahşap ve taş görünümlü fiber cement kaplama olarak tasarlanmıştır. Projenin ihale bedeli 260 milyon TL olup, 550 günde bitirilmesi planlanmıştır. Bu konutlar güvenli olmasının yanında yeşil alanları, çocuk parkları ve yeni iş alanlar ile sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturacaktır" şeklinde konuştu.

"1 yıl içinde Kağıthane'de 247 bina, 5 okul ve 1 yurdun yıkımını gerçekleştirdik"

Amaçlarının Kağıthane'de vatandaşların daha yaşanılır, güvenli ve depreme dayanıklı binalarda oturmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "İlçemizle ilgili 1 yıl süre zarfında yaklaşık 299 binadan 247'sinin yıkımını gerçekleştirdik. Bu binalarda yaklaşık 10 bine yakın vatandaşımız oturuyordu. Onları da daha güvenilir hanelere taşımış olduk. Yine 5 okul binamızın, 1 yurt binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Hepsi depreme dayanıksız yerlerdi. En son dün bir okulumuzun lojman binasını yıkımını gerçekleştirdik. Buradaki amacımız insanların daha yaşanılır, daha huzurlu ortamlarda ve depreme dayanıklı binalarda yaşamasını sağlamak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA