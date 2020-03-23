Kağıthane Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kağıthane Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada - Haber
Kağıthane, 3. Sayfa

Kağıthane Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada

Kağıthane Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosikletli 5 kişilik ailenin yolculuğu "pes" dedirtti Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosiklete ve yan sepetine binen 1'i çocuk 5 kişilik bir ailenin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk...

23.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:58
Kağıthane Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada

Kağıthane Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosikletli 5 kişilik ailenin yolculuğu "pes" dedirtti

İSTANBUL - Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosiklete ve yan sepetine binen 1'i çocuk 5 kişilik bir ailenin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada yansıdı.

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde dün saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan sürücüler gördükleri manzara karşısına şaştı kaldı. Motosiklete ve yanındaki sepete binen 5 kişilik bir ailenin hiçbir önlem almadan canlarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk yürekleri ağza getirdi. Küçük bir çocuğunda olduğu sepetteki tehlikeli yolculuk bu kadarına da "pes" dedirtti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kağıthane Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'En büyük hobim cinsel ilişki' diyerek gündem olan Didem isyan etti Haber
"En büyük hobim cinsel ilişki" diyerek gündem olan Didem isyan etti
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haber
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu
'Gençlere bir şey olmaz' tezini çürüten olay! Hayatının baharında salgın nedeniyle vefat etti Haber
"Gençlere bir şey olmaz" tezini çürüten olay! Hayatının baharında salgın nedeniyle vefat etti
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce 'En iyisi yakalanmamak' diyeceksiniz Haber
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haber
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Rus doktordan Putin'i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor Haber
Rus doktordan Putin'i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Son Dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son Dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
'Evde kal' çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi
"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Angela Merkel Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guido Senia Rita Wilson Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Fransa Almanya
Şu an buradasınız: Kağıthane Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 10:24:28. #1.15#
title