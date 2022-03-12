Kağıthane tünel girişinde sürücülere kar engeli - Haberler

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Kağıthane tünel girişinde sürücülere kar engeli

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAĞITHANE Piyalepaşa Tüneli'nin kullanan sürücüler, aniden bastıran kar yağışı ile birlikte yolda kaldı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE Piyalepaşa Tüneli'nin kullanan sürücüler, aniden bastıran kar yağışı ile birlikte yolda kaldı. Tünel girişinde ve çıkışında ilerleyemeyen sürücülerin yardımına trafik polisleri koştu.

Aniden bastıran kar yağışı, Piyalepaşa Tüneli'nin kullanan sürücüleri zor durumda bıraktı. Tünelin giriş ve çıkışlarındaki rampalarda kalan araçlar, bir anda trafiği kilitledi. Patinaj yaparak çıkamayan otomobillerin bazıları yolda kalırken, bazılarına da vatandaşlar ve trafik polisleri yardım etti. Yolda kalan otomobiller itelenerek çıkarıldı. Sürücülerin zorlu mücadelesi uzun bir süre devam ederken, yol ilerleyen saatlerde tekrar normale döndü.


Kağıthane tünel girişinde sürücülere kar engeli

Kağıthane tünel girişinde sürücülere kar engeli

Kağıthane tünel girişinde sürücülere kar engeli

Kağıthane tünel girişinde sürücülere kar engeli

Kağıthane tünel girişinde sürücülere kar engeli

Kağıthane tünel girişinde sürücülere kar engeli

Kağıthane tünel girişinde sürücülere kar engeli

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kağıthane, kar, Güncel, Haberler

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