Kağıthane sokak sokak yenileniyor

Kağıthane'de son 2 yılda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile ilçe adeta baştan sona yenilendi.

Kağıthane Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kapsamında ilçenin ana caddeleri Seyir, Vatan, Bahçeler ve Aslangazi tematikleştirildi. Merkez Mahallesi Meydan'nı ve çevre yollarında, Sultan Selim Mahallesi'ndeki Teknik, Sonbahar ve Duman sokaklarında, Gürsel Mahallesi'ndeki 28 Nisan Caddesi'nde ise çalışmalar devam ediyor. Altyapı çalışmaları ile caddelerde araç ve yaya güvenliği sağlandı. Yeni parklanma alanları oluşturuldu. Yol ve kaldırımlar genişletildi. Ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanarak cadde ve sokaklar doğal bir görünüme kavuşturuldu. Elektrik kabloları yer altına alındı. Yanı sıra cadde ve sokaklara fiber optik kablolar döşenerek mahalle sakinlerinin internet hızları 20 katına çıkarıldı. Ana caddelerle birlikte ara sokaklar da baştan sona yenileniyor. Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 yılda; 26 bin ton asfaltlama ve 306 bin metrekare parke kaplama çalışması yapıldı. Ayrıca 54 bin metre bordür, 15 bin metre yol ve merdiven korkuluğu, 3 bin 500 metre perde duvar inşa edildi. Sel baskınlarının önüne geçilmek içinse ilçeye 5 bin metre yağmur suyu kanalı döşendi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin altyapı çalışmaları ile ilçeyi adeta baştan sona yenilediklerini ifade ederek, " Bu sayede bozuk ve tozlu yollar, su taşkınları, görüntü ve ışık kirliliği, park yeri gibi sorunlar gündemimizden çıktı" diye konuştu. - İSTANBUL