Son dakika haberleri | Seyrantepe'de koltuk imalatı yapılan atölyede yangın çıktı
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Son dakika haberleri | Seyrantepe'de koltuk imalatı yapılan atölyede yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | Güncel

Son dakika 3. sayfa haberi... Seyrantepe'de koltuk imalatı yapılan atölyede yangın çıktı Kağıthane Seyrantepe'de bulunan 4 katlı bir binanın koltuk imalatı yapılan atölyesinde yangın çıktı.

Seyrantepe'de koltuk imalatı yapılan atölyede yangın çıktı

İSTANBUL - Kağıthane Seyrantepe'de bulunan 4 katlı bir binanın koltuk imalatı yapılan atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri | Seyrantepe'de koltuk imalatı yapılan atölyede yangın çıktı
Son dakika haberleri | Seyrantepe'de koltuk imalatı yapılan atölyede yangın çıktı
Son dakika haberleri | Seyrantepe'de koltuk imalatı yapılan atölyede yangın çıktı
Son dakika haberleri | Seyrantepe'de koltuk imalatı yapılan atölyede yangın çıktı
Son dakika haberleri | Seyrantepe'de koltuk imalatı yapılan atölyede yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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