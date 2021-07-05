Son dakika haberleri | Seyrantepe'de koltuk imalatı yapılan atölyede yangın çıktı
Son dakika 3. sayfa haberi... Seyrantepe'de koltuk imalatı yapılan atölyede yangın çıktı Kağıthane Seyrantepe'de bulunan 4 katlı bir binanın koltuk imalatı yapılan atölyesinde yangın çıktı.
Seyrantepe'de koltuk imalatı yapılan atölyede yangın çıktı
İSTANBUL - Kağıthane Seyrantepe'de bulunan 4 katlı bir binanın koltuk imalatı yapılan atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur