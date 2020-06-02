KAĞITHANE SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI CENDERE YOLU DEREYE DÖNDÜ Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL, DHAKağıthane Cendere yolu sağanak yağış sebebiyle dereye döndü.

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL, DHA

Kağıthane Cendere yolu sağanak yağış sebebiyle dereye döndü. Belediye ekipleri lagar kapaklarını açarak taşkını engellemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da a-havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği uyarısı yapılmıştı. Öğleden sonra Sarıyer'de sağanak yağış etkili oldu. Yağış sebebiyle Kağıthane Cendere yolu dereye döndü. Lagar kapaklarından yağmur suları taştı. Belediye ekipleri lagar kapaklarını açarak taşkını engellemeye çalıştı. Yağış sebebiyle araç trafiği yavaşladı ve trafik meydan geldi.

Kaynak: DHA