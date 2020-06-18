Kağıthane polisi vatandaşa maske dağıttı İstanbul'da açık havada maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından Kağıthane'de polis ekipleri, vatandaşları uyararak maske dağıttı.

İstanbul'da açık havada maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından Kağıthane'de polis ekipleri, vatandaşları uyararak maske dağıttı.

İstanbul'da açık havada maske takma zorunluluğu hayata geçirildi. Açık havada maske takma zorunluluğuna ilk gün alışamayanlar da vardı. Bu kapsamda korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan'da vatandaşları bilgilendirdi. Maske zorunluluğunu hatırlatan polis, vatandaşları sağlıklıları için maske takmalarını yönünde uyardı. Ayrıca Kağıthane polisi maskesi olmayan vatandaşlara maske de verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA