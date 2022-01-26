Kağıthane polisi soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
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Kağıthane polisi soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı

Kağıthane polisi soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı

Kağıthane polisi, soğuk hava koşullarında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane polisi, soğuk hava koşullarında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Polisler, yoğun kar nedeniyle beslenemeyen hayvanlar için ilçenin birçok noktasına mama bıraktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Hayvanların soğuk hava koşullarında beslenememelerine karşı birçok noktaya mama bırakan ekipler, takdir topladı. - İSTANBUL

Kağıthane polisi soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı

Kağıthane polisi soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kağıthane, İstanbul, Hisarcık, kar, Yerel, Haber

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