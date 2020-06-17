Kağıthane öğrenciyi gasp eden 3 zanlı tutuklandı
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Kağıthane öğrenciyi gasp eden 3 zanlı tutuklandı

Kağıthane'de 19 yaşındaki öğrenciyi önce darp eden ardından da bıçakla gasp eden 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane öğrenciyi gasp eden 3 zanlı tutuklandı
17.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:26

Kağıthane'de 19 yaşındaki öğrenciyi önce darp eden ardından da bıçakla gasp eden 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane Yeşilce Mahallesi Duygu sokak üzerinde geçtiğimiz Pazar günü saat 01.55 sıralarında meydana gelen olayda, 19 yaşındaki öğrenci Erdinç D, 4 şahıstan toplamda 200 lira aldı. Ancak Erdinç D. parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Bunun üzerine duruma sinirlenen 4 şahıs, gece saatlerinde Erdinç D.'yi sokak üzerinde görünce kovalamaya başladı. Kovalamacanın ardından Erdinç D.'yi yakalayan 4 şahıs darp etmeye başladı. Tekme ve tokatlarla dövülen Erdinç D.'yi bir de kalçasından bıçaklayan şahıslar, cep telefonunu gasp ederek otomobille kayıplara karıştı. Yaralı Erdinç D. ise ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öğrenciyi gasp eden şüpheliler tutuklandı

Olayın ardından ihbar üzerine sokağa gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Hastaneye giden polis, şahsın ifadesini aldıktan sonra ihbarcının kayda aldığı cep telefonu görüntüsünü inceledi. Şahısların kaçtığı otomobilin plakasını tespit eden polis, gaspçılardan Sinan G.'nin evinin adresini belirledi. Şahsın Sarıyer Maden Mahallesi'ndeli evine operasyon düzenleyen Kağıthane polisi, kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri Volkan K., Erhan Ö. ve Kadir Ö.'yü de yakaladı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine götürülen 4 şüphelinin emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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