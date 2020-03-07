Kağıthane'nin temizliği için gece gündüz çalışılıyor

07.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:22

Kağıthane'nin 19 mahallesinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Kağıthane Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'temiz çevre sağlıklı yaşam' anlayışıyla Kağıthane'nin temizliği için gece gündüz çalışıyor.



Cadde ve sokakların yanı sıra ilçe genelindeki ibadethanelerin, okulların ve boş arazilerin de temizliğini yapan ekipler vatandaşların sağlığını tehlikeye sokabilecek her türlü durumun önlenmesine yönelik tedbirler alıyor. Ekipler sokakları temizliyor, çöp konteynerlerini yıkıyor ve dezenfekte ediyor. Sokak hayvanlarını da unutmayan ekipler hayvan barınaklarının da düzenli olarak temizliğini yapıyor.



Kağıthane Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli 500'den fazla personel haftanın 7 günü 3 vardiya halinde çalışıyor. Ekipler geçen bir yıllık sürede 19 mahalle ve 2 bin 200 sokakta detaylı temizlik çalışmalarını yaparak, insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda gerekli ilaçlı suyla yıkama ve temizlik çalışmalarını tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA