Kağıthane'nin tarihini keşfettiler

İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE Belediyesi 'Kağıthane'yi Keşfediyorum' kültür gezisi kapsamında bir gezi programı gerçekleştirdi. Geziye katılan vatandaşlar hem Kağıthane tarihini öğrendi hem de keyifli dakikalar yaşadı.

İstanbul'un tarihi ilçelerinden biri olan Kağıthane'de kültür gezileri tüm hızıyla devam ediyor. 'Kağıthane'yi Keşfediyorum' kapsamında her yıl düzenlenen gezide vatandaşlar yaşadıkları yerin tarihini bu geziler sayesinde öğreniyor.

Görevli rehber tarafından El Yapımı Kağıt Atölyesi, Tarihi Sadabad Camii, Açık hava ve şehir müzesi, Tarihi demiryolunu gezen vatandaşlar, yaşadıkları yerin tarihi hakkında bilgilendirildi. Ardından katılımcılar Hasbahçe sandal gezisine katıldı.

Yaşadığı yerin tarihini öğrenmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Nazlı Aksu, 'Çok iyi oldu, aynı zamanda yaz tatilindeyiz. Lise son sınıf öğrencisiyim ve sınava hazırlanıyorum. Benim için değişiklik oldu. Bu yüzden bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ederim. Çok güzel zaman geçirdim ve keyif aldım' ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR ŞEYLER ÖĞRENMEK ÇOK ÖNEMLİ'

Lise öğrencisi Feyza Yukarıgöl ise, 'Arkadaşlarımızla buluştuktan sonra sandal gezimiz oldu ve çok güzeldi. Bize gezi esnasında bilgilendirmeler yapıldı. Gezinin sonunda da yemek yemeğe geldik. Eğlencenin yanı sıra bizlere yeni bir şeyler öğrenmenin de ne kadar önemli olduğu da anlatıldı' dedi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)