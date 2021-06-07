Kağıthane'nin 3. Millet Kıraathanesi'nde çalışmalar sürüyor
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Kağıthane'nin 3. Millet Kıraathanesi'nde çalışmalar sürüyor

Kağıthane'nin 3. Millet Kıraathanesi'nde çalışmalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emniyetevleri ve Hamidiye mahallelerinden sonra Kağıthane'nin 3. Millet Kıraathanesi Sultan Selim Mahallesi'ne açılacak.

Emniyetevleri ve Hamidiye mahallelerinden sonra Kağıthane'nin 3. Millet Kıraathanesi Sultan Selim Mahallesi'ne açılacak.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği projelerinden Millet Kıraathanelerinin 3.'sü Sultan Selim Mahallesi'nde açılacak. Alanda işçiler tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Millet Kıraathanesi'nin içinde binlerce kaynak kitap, kitap okuma ve ders çalışma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri yer alacak. Ayrıca ücretsiz internet, çay ve çorba ikramları da olacak.

Sultan Selim Kültür Merkezi'nin içinde hizmet verecek Millet Kıraathanesi'nin 104 kişilik ana salon, 50 kişilik çocuk kütüphanesi, 50 kişilik kafe ve çalışma salonu

ile lobiden oluşması planlanıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Millet Kıraathanesi'ni bu yıl içinde açmayı hedeflediklerini söyledi. - İSTANBUL

Kağıthane'nin 3. Millet Kıraathanesi'nde çalışmalar sürüyor
Kağıthane'nin 3. Millet Kıraathanesi'nde çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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