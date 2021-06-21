Kağıthane fiber ağlarla örülüyor
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Kağıthane fiber ağlarla örülüyor

Kağıthane fiber ağlarla örülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği akıllı şehirleşme projelerinin alt yapısı, fiber optik ağlarla örülüyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği akıllı şehirleşme projelerinin alt yapısı, fiber optik ağlarla örülüyor. Kağıthane'de daha hızlı haberleşme ve internet hizmetleri için son 2 yılda 52 kilometre fiber optik kablolama yapıldı. Belediyenin yıl sonu hedefiyse 70 kilometreye ulaşmak.

Kağıthane Belediyesi TÜRKSAT ile işbirliğine giderek, ilçenin tamamını fiber optik kablolarla donatmayı hedefledi. Kağıthane'de daha hızlı haberleşme ve internet hizmetleri için son 2 yılda 52 kilometre fiber optik kablolama yapıldı. Belediyenin yıl sonu hedefiyse 70 kilometreye ulaşmak. Yer altından geçen fiber optik kablolar sayesinde ev ve işyerlerinde hızlı, güvenilir ve kesintisiz internet erişimi sağlanıyor. Haberleşme ve kamu hizmetlerinin kalitesi de aynı şekilde artıyor. Projedense en çok, teknolojiyi yoğun olarak kullanan gençlerin memnun kaldığı gözlendi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçede teknoloji odaklı birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Öztekin fiber optik kablolama çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Belediyedijit, Akıllı Şehir Mobilyaları, Akıllı Çağrı Merkezi, Teknolojik Otopark Çözümleri gibi projelerimizin temelini fiber optik ağlarla sağlamlaştırıyoruz. Kamu ve özel sektör hizmetleri daha verimli şekilde gerçekleşiyor. Dahası fiber optik ağlar sayesinde şehir aydınlatmaları, trafik lambaları, sulama sistemleri, güvenlik kamera ve sistemleri tek merkezden daha etkin şekilde yönetilebilecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kağıthane fiber ağlarla örülüyor
Kağıthane fiber ağlarla örülüyor
Kağıthane fiber ağlarla örülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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