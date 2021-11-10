KAĞITHANE-DOLMABAHÇE TÜNELİ'NDE 09.05 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAĞITHANE-DOLMABAHÇE TÜNELİ'NDE 09.05

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KAĞITHANE-DOLMABAHÇE TÜNELİ'NDE 09.05

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında, ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında, ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. O noktalardan biri de Kağıthane - Dolmabahçe Tüneli oldu. Sürücüler 09.05'te kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu.

Görüntü dökümü:

--------------

-Havadan ve yerden görüntüler


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Devletimizin bekasına kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Devletimizin bekasına kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title