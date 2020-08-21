KAĞITHANE DERESİ TAŞTI; PİS SU VE KOKU MAHALLE SAKİNLERİNİ BEZDİRDİ- 1
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KAĞITHANE DERESİ TAŞTI; PİS SU VE KOKU MAHALLE SAKİNLERİNİ BEZDİRDİ- 1

KAĞITHANE Deresi'nin Işıklar Mahallesi'nde bulunan bölümü, kötü koku ve kirli sular nedeniyle, bölgede yaşayanları bezdirdi.

21.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:15

KAĞITHANE Deresi'nin Işıklar Mahallesi'nde bulunan bölümü, kötü koku ve kirli sular nedeniyle, bölgede yaşayanları bezdirdi. Mahalle sakinleri, önlem alınmasını istedi.

Etkili olan yağış nedeniyle taşan dere, meyve bahçelerine zarar verdi. Dereden taşan kirli sular burada bulunan evlerin bahçelerini, bostanlarını, meyve bahçelerini çamur içinde bıraktı. Yer yer dağılan kirli sular havadan da görüntülendi.

BAHÇELER PİS SULAR ALTINDA KALDI

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışta Kağıthane Deresi'nin Işıklar Mahallesi'nde bölümü taştı. Burada bulunan evlerin bahçeleri dereden gelen pis suların altında kaldı. Sular çekilmeye başlayınca da pislik daha da net görülmeye başlandı. Siyah çamurun, pis suların kapladığı bahçelerde meyve ağaçları ve bostanlar etkilendi. Yağmurun etkisiyle mandıra için kullanılan su kuyusuna kadar giren kirli sulardan gelen kokudan ise mahalle şikayetçi.

'ÇAMUR VAR, ÇİRKİNLİK VAR, PİSLİK VAR?"

Çiftliğinin neredeyse tamamı dereden taşan suların altında kalan Hüsamettin Delibekiroğlulları, '1978'den beri bu köyde ikamet ediyoruz, buraya geldiğimizde bu derede birkaç çeşit balık, tatlı su yılanı, kaplumbağa hatta kerevit vardı. Derenin tabanı yükseldi, yatağı daraldı en ufak bir yağmurda bu durumlarla karşılaşıyoruz. Bu seneki gibi de hiç görmedik. Şimdiye kadar meydana gelen selin, su taşkının en fazlası bugün oldu. Çamur var, çirkinlik var, pislik var' Maddi olarak bir şey söyleyemem, beni rahatsız eden bir görüntü kirliliği var, insanları rahatsız eden görüntüler var, koku var" dedi.

'153'Ü ARADIM NE GELEN VAR NE GİDEN"

Delibekiroğlullarının torunu Alperen Delibekiroğlulları ise defalarca şikayet ettiklerini belirterek şunları söyledi:

'Sabah 7.30-8 civarıydı, gök gürültüsüne uyandım. Bir baktım sular evin oraya kadar gelmişti. Neredeyse eve girecek kadar su vardı. Sonra açık olan hayvanları yerine kapattık. Meyve bahçemize, bostanımıza gittik, yaptığımız bütün emekler boşa gitti. Bostan için 3 ay, meyve bahçesi için 6-7 aydır uğraşıyorduk. Her şey bitti. Deremiz normalde yine çok yağmur yağdığında taşıyordu ama 1-2 metre etrafına taşıyordu. Son 2-3 aydır dereye pislik akıtmaya başladılar. Pislik akmaya başladıkça da dereyi doldurdu. 153'ü aradım, İSKİ'ye bağladılar. İSKİ şikayetimi aldı, hatta ayın 12'sinde mesaj atmışlardı 'periyodik bakımlarını yapıyoruz, yine yapacağız' gibi. Ama ne gelen var, ne giden. Bakım da yapmadılar. Bu olaydan 3-4 gün önce yine aradım çok kokuyordu. Acil olduğunu belirttim ama yine arayan soran olmadı."

'ESKİDEN SU İÇİYORDUK DEREDEN"

Işıklar Mahallesi'nde yaşan Hasan Engin, 'Kuyumuz var, mandıra suluyoruz, şimdi bekliyorum bir benzinli motor da temizleyeyim. Kenardan boruların yanında girmiş, temizletmeye uğraşıyorum. Koku olmaz mı, pis su. Eskiden biz su içiyorduk dereden, çocukluğumdan bahsediyorum" şeklinde konuştu.

Bir diğer mahalle sakini ise Ersin Kaysal, 'Aşırı bir yağmur yağdı, derelerden taşma oldu. Yazın bir koku oluyor. Pis, atık su olduğu için ister istemez koku oluyor. Gerekli yerlere şikayet oldu" dedi.

KAĞITHANE DERESİ TAŞTI; PİS SU VE KOKU MAHALLE SAKİNLERİNİ BEZDİRDİ- 1

Kaynak: DHA

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