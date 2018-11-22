Kağıthane'deki Soyguncunun Giriş ve Kaçış Anları

KAĞITHANE'de motosiklet kaskı ile bir kuyumcuya gelen soyguncu, kuyumcuyu bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar altın alarak kaçtı. Soyguncu çaldığı altınlarla birlikte vatandaşlar tarafından arka sokakta yakalanarak polise teslim edildi. Motosiklet kaskı takan şüphelinin, kuyumcu dükkanına girişi ve elinde çantayla kaçması ile bazı vatandaşların soyguncuyu kovalaması güvenlik kameralarına yansıdı.

- İstanbul