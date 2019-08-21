Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor

Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor

Kağıthane'de nisan ayında bir binanın çökmesinin ardından mühürlenen diğer riskli binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

21.08.2019 13:04
Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor

Kağıthane'de nisan ayında bir binanın çökmesinin ardından mühürlenen diğer riskli binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.
Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokak'ta 22 Nisan'da bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana gelmesi sonucu tahliye edilen 4 katlı bina çökmüştü. Ardından bölgede yapılan incelemede 24 binanın daha yıkılma riski taşıdığı tespit edilmişti.
Zabıta ekiplerince güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede iş makineleriyle, tahliye edilen riskli binaların yıkımı sürüyor.

Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor
Kaynak: AA
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