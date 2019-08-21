Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor

21.08.2019 13:04

Kağıthane'de nisan ayında bir binanın çökmesinin ardından mühürlenen diğer riskli binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokak'ta 22 Nisan'da bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana gelmesi sonucu tahliye edilen 4 katlı bina çökmüştü. Ardından bölgede yapılan incelemede 24 binanın daha yıkılma riski taşıdığı tespit edilmişti.

Zabıta ekiplerince güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede iş makineleriyle, tahliye edilen riskli binaların yıkımı sürüyor.

Kaynak: AA