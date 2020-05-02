Kağıthane'deki okulda sağlık çalışanları için 7 çeşit ürün üretiliyor
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Kağıthane'deki okulda sağlık çalışanları için 7 çeşit ürün üretiliyor

Kağıthane'deki okulda sağlık çalışanları için 7 çeşit ürün üretiliyor
02.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:02

Kağıthane Belediyesi'nin desteğiyle Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesi, sağlık çalışanları için adeta bir fabrika gibi üretime başladı.

Kağıthane Belediyesi'nin desteğiyle Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesi, sağlık çalışanları için adeta bir fabrika gibi üretime başladı. Atölyede sağlık çalışanları için yüz koruma siperliği ve tek kullanımlık plastik tabak, çatal, kaşık bıçak takımı gönüllü öğretmen ve personeller tarafından üretiliyor. Üretilen ürünler Kağıthane Belediyesi tarafından başta sağlık çalışanları olmak üzere koronavirüs sürecinde sahada görev alan tüm kamu personeline ücretsiz şekilde ulaştırılıyor.

 FABRİKA GİBİ OKUL

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları için yüz siperlikleri üretimi tüm hızıyla sürerken, Kağıthane'de bulunan Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde yepyeni bir üretim başladı. Sağlık çalışanlarının yüz siperliğinin yanı sıra gün içerisinde tek kullanımlık plastik tabak ve çatal bıçağa da ihtiyaç duyabileceklerini tespit eden okul öğretmenleri, hemen üretime başladı. Gönüllü olarak yapılan üretimde günlük iki seçeneği bulunan 10 bin tane yüz siperliği, 10 bin tane dört gözlü tabildot yemek tabağı yine 10 bin tane üç gözlü plastik tek kullanımlık tabildot kahvaltı tabağı ve günlük 20 bin tane tek kullanımlık plastik çatal kaşık bıçak takımı olmak üzere toplamda 7 çeşit ürün elde ediliyor. Üretilen ürünler Kağıthane Belediyesi tarafından başta sağlık çalışanları olmak üzere koronavirüs sürecinde sahada görev alan tüm kamu personeline ücretsiz şekilde ulaştırılıyor.

"SÜRECE ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü Öğretmeni Hasan Altay, günde yaklaşık 20 bin tabak üretimi yapıldığını söyledi. Altay, "Koronavirüs sürecinde Gönüllü Okullar Projesi kapsamında gönüllü olarak bu işe başladık. Günde 20 bine yakın tabak üretimi yapıyoruz. Sabah 08.00'da başlıyoruz. Akşam 20.00'a kadar yani yaklaşık 12 saatlik bir üretim sürecimiz var. Yoğun talep olursa da tüm gün makinelerimiz çalışıyor. Ham maddemiz geliyor. Üretim aşamasından geçtikten sonra makineden tabak olarak çıktısını alıyoruz. Kesme ünitemiz var. Ondan sonra da montaj ve paketleme bölümümüz mevcuttur. Hepsi hijyenik bir şekilde dağıtılıyor. Hiçbir şekilde el değmiyor. İstenilen yerlere de ücretsiz olarak gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇTE MESLEK LİSELERİMİZİN NE KADAR VERİMLİ ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜK"

Çalışmaları yerinde inceleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, gönüllü öğretmenlere teşekkür etti. Öztekin, "Hocalarımız burada günlük tek kullanımlık tabak, kaşık çatal bıçak üretiyorlar. Hem hastanelerimizde kullanıyoruz hem de toplu alanların hepsinde çok işimize yarıyor. Aynı zamanda yüz siperliği üretimi de var. Biz bu süreçte meslek liselerimizin ne kadar verimli çalıştığını gördük. İmkan verildiği takdirde neler başarabileceklerini gördük. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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