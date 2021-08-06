Kağıthane'deki öğrenci servisi kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağıthane'deki öğrenci servisi kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane'deki öğrenci servisi kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de freninin boşalması sonucu yokuştan kayan öğrenci servisinin doğal gaz kutusuna ardından da park halindeki iki otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane'de freninin boşalması sonucu yokuştan kayan öğrenci servisinin doğal gaz kutusuna ardından da park halindeki iki otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yokuş yukarı park halinde bulunan 34 LAP 528 plakalı öğrenci servisinin freninin boşalmasıyla araç geri geri kaymış ve araç önce bir binanın doğal gaz kutusuna ardından da park halindeki iki otomobile çarparak durabilmişti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken 3 araçta ise hasar meydana gelmişti. Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza anı kamerada

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, freni boşalarak yokuş aşağı kayan öğrenci servisi sokağın köşesinde park halinde bulunan bir araca çarpması ve ardından toplanan kalabalık yer alıyor. Kayan servis park halindeki araca çarptıktan sonra zorlukla durabiliyor.

Kazayı anlattı

Yaşanan kaza sebebi ile iş yeri zarar gören esnaf Recep Ali Bayram ise, "Burada park halindeki Dukato, sahibinin demesi aracımın içine girdiler, kaydırdılar falan diyor. Ama araç buradan freni boşalarak aşağı kadar gidiyor. Bu esnada da arkada gördüğünüz yerlerdeki araçlara ve bizim araca da çarpıyor. Olay böyle oluyor. Minibüs buradan kayıyor. Araç sahibinin iddiası da şu, içine girilmiş olabilir. Kapım açılmış falan diyor kendisi. Bilmiyoruz hırsızlık mı olabilir başka bir şey mi? Onu da bilmiyoruz. Minibüsün çarparak durabildiği araç olmasaydı daha büyük bir tehlike olabilirdi. Burada kimseye bir şey olmaması en büyük avantajımız. Allah göstermesin başka bir şey de olabilirdi. Herkesin verilmiş sadakası varmış gerçekten. Hepimize geçmiş olsun" dedi. - İSTANBUL

Kağıthane'deki öğrenci servisi kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'deki öğrenci servisi kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'deki öğrenci servisi kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'deki öğrenci servisi kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'deki öğrenci servisi kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü! Görünmez kaza kamerada
12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü! Görünmez kaza kamerada
Sol şeritte zorla indirilen kadın, arkadan gelen aracın altında kalarak can verdi
Sol şeritte zorla indirilen kadın, arkadan gelen aracın altında kalarak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Seda Sayan Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mete Gazoz Burak Elmas Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kağıthane'deki öğrenci servisi kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 12:17:01. #1.14#

title