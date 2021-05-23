Kağıthane'deki cinayetin zanlısı tutuklandı
Kağıthane'de aralarında husumet bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kağıthane'de aralarında husumet bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, M.A'nın (61), 20 Mayıs'ta Gürsel Mahallesi'ndeki otobüs durağı önünde silahla öldürülmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.
İncelemede şüphelinin, geçen yıl M.A'nın bıçakla yaraladığı A.D'nin yakını R.Ç. (20) olduğu tespit edildi.
Ekipler, 22 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonda R.Ç'yi yakaladı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar