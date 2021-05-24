Kağıthane'deki cinayet zanlısı tutuklandı
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Kağıthane'deki cinayet zanlısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'deki cinayet zanlısı tutuklandı Kağıthane'de aralarında husumet olan yaşlı adamı otobüs durağında öldüren zanlı tutuklandı.

Kağıthane'deki cinayet zanlısı tutuklandı

İSTANBUL - Kağıthane'de aralarında husumet olan yaşlı adamı otobüs durağında öldüren zanlı tutuklandı.

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yakınındaki durakta otobüs bekleyen 61 yaşındaki adam, pusu kuran husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Son anlarında "Ölüyorum, taksi çağırın" diyen adama müdahale eden eczane çalışanlarının ise "Ölmüyorsun zaten hastanede burada" dedikleri anlar da kameralara yansıdı. Saldırı esnasında durakta bulunan vatandaşların oturakların altına sığındığı olayı gerçekleştiren saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 20 Mayıs Perşembe günü, M.A 'nın (61), Gürsel Mahallesi'ndeki otobüs durağı önünde silahla öldürülmesine dair çalışma başlattı. Ekipler, geçen yıl Metin. A'nın bıçakla yaraladığı Abdurrahman. D'nin yakını Ramazan.Ç. olduğu tespit etti. Asayiş Büro ekipleri 22 Mayıs Cumartesi günü düzenledikleri operasyonla şüpheli Ramazan Ç.'yi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Kameralara yansıdı

Öte yandan güvenlik kamera görüntüsünde, şüpheli şahsın otobüs durağında Metin A.'yı vurup kaçması ve çevredeki vatandaşların panik anları saniye saniye kaydedildi.

Kağıthane'deki cinayet zanlısı tutuklandı
Kağıthane'deki cinayet zanlısı tutuklandı
Kağıthane'deki cinayet zanlısı tutuklandı
Kağıthane'deki cinayet zanlısı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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