KAĞITHANE'DEKİ CİNAYET DAVASI: AYŞE'NİN BUNU TEK BAŞINA YAPACAĞINA İNANMIYORUM

Kağıthane'de sevgilisi olduğu belirtilen kişiyi öldüren kadının yargılandığı davada dinlenen tanık, "Ayşe'nin bunu tek başına yapacağına inanmıyorum" dedi.

Kağıthane'de 2019 yılında sevgilisi Cengiz Kılıç'ı (35) öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen 3 çocuk annesi Ayşe Gül'ün (28) yargılandığı davada tanık dinlendi. Cengiz Kılıç'ın tanık olarak dinlenen arkadaşı Oktay Aydın, sanık ile maktülün birbirlerini sevdiklerini iddia ederek, "Ayşe'nin bunu tek başına yapacağına inanmıyorum" dedi.

"AYŞE'NİN TEK BAŞINA YAPACAĞINA İNANMIYORUM"

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen 5. duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Gül, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada maktül Cengiz Kılıç'ın arkadaşı Oktay Aydın tanık olarak dinlendi. Aydın, "Sanığı tanırım, benim yanıma Cengiz Kılıç ile geldiler. Yaklaşık 2 yıl önce evimde 2 gün yatılı misafir olarak kaldılar, ikisi sevgiliydiler. Ayşe ve Cengiz birbirlerini seviyorlardı. Ayşe'nin bunu tek başına yapacağına inanmıyorum" dedi.

"TANIĞI TANIMIYORUM"Söz verilen sanık Ayşe Gül, "Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Ben huzurdaki tanığı tanımıyorum. Sadece ismini duydum. Bana sosyla medya üzerinden mesaj gönderdi. Mesajda "İfadeni ve şikayetini geri alacaksın" diye yazmıştı" diye konuştu.

"YAŞAR GÜL KARŞI TARAFTAN TEHDİT ALIYOR"

Ayşe Gül'ün kocası Yaşar Gül ile alakalı olarak sanık avukatı Bayram Özdemir, "Yaşar Gül konusunda koruma kararı vardır. Karşı taraftan tehdit almaktadır, bu yüzden gelip tanıklık yapamamaktadır. Müvekkilimin tahliyesinin talep ederim" dedi. Yaşar Gül'ün tanık olarak kolluk kuvvetleri eşliğinde sonraki duruşmaya getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Ayşe Gül'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede Ayşe Gül hakkında "Kasten adam öldürme suçundan" müebbet hapis cezası, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı