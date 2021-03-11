KAĞITHANE'DEKİ CİNAYET DAVASI: AYŞE'NİN BUNU TEK BAŞINA YAPACAĞINA İNANMIYORUM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KAĞITHANE'DEKİ CİNAYET DAVASI: AYŞE'NİN BUNU TEK BAŞINA YAPACAĞINA İNANMIYORUM

11.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:23
KAĞITHANE'DEKİ CİNAYET DAVASI: AYŞE'NİN BUNU TEK BAŞINA YAPACAĞINA İNANMIYORUM

Kağıthane'de sevgilisi olduğu belirtilen kişiyi öldüren kadının yargılandığı davada dinlenen tanık, "Ayşe'nin bunu tek başına yapacağına inanmıyorum" dedi.

Kağıthane'de sevgilisi olduğu belirtilen kişiyi öldüren kadının yargılandığı davada dinlenen tanık,  "Ayşe'nin bunu tek başına yapacağına inanmıyorum" dedi.

Kağıthane'de 2019 yılında sevgilisi Cengiz Kılıç'ı (35) öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen 3 çocuk annesi Ayşe Gül'ün (28) yargılandığı davada tanık dinlendi. Cengiz Kılıç'ın tanık olarak dinlenen arkadaşı Oktay Aydın, sanık ile maktülün birbirlerini sevdiklerini iddia ederek, "Ayşe'nin bunu tek başına yapacağına inanmıyorum" dedi.

"AYŞE'NİN TEK BAŞINA YAPACAĞINA İNANMIYORUM"

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen 5. duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Gül, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada maktül Cengiz Kılıç'ın arkadaşı Oktay Aydın tanık olarak dinlendi. Aydın, "Sanığı tanırım, benim yanıma Cengiz Kılıç ile geldiler. Yaklaşık 2 yıl önce evimde 2 gün yatılı misafir olarak kaldılar, ikisi sevgiliydiler. Ayşe ve Cengiz birbirlerini seviyorlardı. Ayşe'nin bunu tek başına yapacağına inanmıyorum" dedi.

"TANIĞI TANIMIYORUM"Söz verilen sanık Ayşe Gül, "Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Ben huzurdaki tanığı tanımıyorum. Sadece ismini duydum. Bana sosyla medya üzerinden mesaj gönderdi. Mesajda "İfadeni ve şikayetini geri alacaksın" diye yazmıştı" diye konuştu. 

"YAŞAR GÜL KARŞI TARAFTAN TEHDİT ALIYOR"

Ayşe Gül'ün kocası Yaşar Gül ile alakalı olarak sanık avukatı Bayram Özdemir, "Yaşar Gül konusunda koruma kararı vardır. Karşı taraftan tehdit almaktadır, bu yüzden gelip tanıklık yapamamaktadır. Müvekkilimin tahliyesinin talep ederim" dedi. Yaşar Gül'ün tanık olarak kolluk kuvvetleri eşliğinde sonraki duruşmaya getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Ayşe Gül'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede Ayşe Gül hakkında "Kasten adam öldürme suçundan" müebbet hapis cezası, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Bülent Ersoy Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Fatih Terim Ali Şansalan Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAĞITHANE'DEKİ CİNAYET DAVASI: AYŞE'NİN BUNU TEK BAŞINA YAPACAĞINA İNANMIYORUM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:27:46. #1.15#
title