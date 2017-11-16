Kağıthane'deki bir markette silahlı soygun



İSTANBUL - Kağıthane'deki bir markete gelen yüzü maskeli 3 kişi, uzun namlulu silahla çalışanı tehdit ederek, bir miktar ve sigaraları çalarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Sazak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, mesai bitimine doğru elinde uzun namlulu silahla markete gelen yüzü maskeli 3 kişi, çalışanı tehdit etti. Kasadaki bir miktar para ile rafta bulunan sigaraları alan şüpheli şahıslar kayıplara karıştı. Soyguncuların kaçmasının ardından kısa süreli şok geçiren market çalışanı, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.