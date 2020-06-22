Kağıthane'de zincirleme kaza: Taksi ok gibi bariyere saplandı, kadın yolcu araçta sıkıştı
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Kağıthane'de zincirleme kaza: Taksi ok gibi bariyere saplandı, kadın yolcu araçta sıkıştı

Kağıthane'de zincirleme kaza: Taksi ok gibi bariyere saplandı, kadın yolcu araçta sıkıştı -Kurtarma çalışmalarını film izler gibi izlediler Kağıthane Nurtepe Viyadüğü'nde minibüsün çarptığı ticari taksi bariyere saplandı.

22.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:22

Kağıthane'de zincirleme kaza: Taksi ok gibi bariyere saplandı, kadın yolcu araçta sıkıştı

-Kurtarma çalışmalarını film izler gibi izlediler

İSTANBUL - Kağıthane Nurtepe Viyadüğü'nde minibüsün çarptığı ticari taksi bariyere saplandı. Araç içerisinde sıkışan kadını kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Can pazarının yaşandığı anlarda bazı kişilerin kazayı film izler gibi izlediği görüldü.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Viyadüğü Hasdal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trafikte seyir halinde olan Ertuğrul Ö.'nün kullandığı 59 T 5644 plakalı ticari araca minibüs çarptı. Çarpması sonucunda içinde bir kadın yolcunun bulunduğu ticari araç adeta ok gibi bariyerlere saplandı. Durumu gören vatandaşlar aracın yanına gelerek, yaralıları çıkarmak istedi. Aracın ön tarafında oturan kadın yolcunun sıkıştığı ve hareket edemediğinin görülmesi üzerine sağlık ekiplerine ve itfaiyeye haber verildi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bariyerlere saplanan aracın sürücüsünün ise kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

"Allah çok şükür, iyiydi. Allah yardım eden herkesten razı olsun"

Kazayı fark eder etmez yardıma koştuğunu söyleyen bir vatandaş, "Önce bir kalabalık gördüm, ne olduğunu anlayamadım ve durdum. Daha sonra bir aracın ters durduğunu fark ettim ve hafiften duman çıktığını görünce "Koşun yardım tüpü yok mu?" diye bağırdım. Arabanın yanına geldim ve dumanlara müdahale ettim. Sağ olsun diğer arkadaşlar da gelip yardım ettiler. Hanımefendiyi araçtan çıkarmak istedim ama yan kapısında eziklik vardı. Bacaklarına baktığımda birkaç yerinde kırıklar olduğunu gördüm. Allah'a çok şükür yaşıyordu. Ailesiyle görüşüp durumunun iyi olduğunu söyledim. Burada yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kazayı gördüğünü söyleyen bir başka vatandaş, "Beyaz panelvan minibüs öbür taraftan gelirken önceki başka bir araca ardından da ticari taksiye vurdu. Taksi de bariyerlere saplanıp kazaya sebep oldu" dedi.

Can pazarı yaşanırken olan biteni film izler gibi izlediler

Olay nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunlaştı. Yaralıları kurtarmaya çalışan kişiler, kazayı görüntülemeye çalışan vatandaşlara tepki gösterdi. Bir grup vatandaşın ise olan biteni yolun karşısındaki tepeden adeta film izler gibi izlediği görüldü.

Kağıthane'de zincirleme kaza: Taksi ok gibi bariyere saplandı, kadın yolcu araçta sıkıştı

Kaynak: İHA

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