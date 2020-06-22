(KAĞITHANE'DE ZİNCİRLEME KAZA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(KAĞITHANE'DE ZİNCİRLEME KAZA

Eyüpsultan TEM bağlantı yolunda, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, taksi bariyere çarptı.

(KAĞITHANE'DE ZİNCİRLEME KAZA
22.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:02

Eyüpsultan TEM bağlantı yolunda, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, taksi bariyere çarptı. Bariyer taksiye ok gibi saplandı. Araçta sıkışan taksi sürücüsü ile kadın yolcu itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada sağ bacağı kırılan kadın yolcu, kurtarma çalışmaları sırasında yakınlarını arayarak bilgi verdi.

Kaza, TEM bağlantı yolu Güzeltepe Mevkiinde 14.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 T 5644 plakalı taksi sürücüsü Ertuğrul Öz, Tekirdağ Çorlu'dan aldığı Nilay Şen'i İstanbul Havalimanı'na götürmek için yola çıktı. Okmeydanı'ndan TEM bağlantı yoluna giren Öz, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ertuğrul Öz, bariyere sürten otomobilin kontrolünü tekrar sağlayarak direksiyonu sola kırdığı sırada, arkadan gelen 34 PHP 45 plakalı panelvanla çarpıştı. Panelvan sürücüsü sola manevra yaparken, orta şeritte ilerleyen hafif ticari bir araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yandan panelvana vurdu. Zincirleme kazanın ardından kendi etrafında dönmeye başlayan taksi bariyere çarptı. Bariyer taksiye ok gibi saplandı. Taksinin sağ ön lastiğinden giren bariyer yamulurken, araç ters istikamete dönerek durabildi.Taksi sürücüsü Ertuğrul Öz ile yolcu Nilay Şen araç içinde sıkışırken, kazazedelerin yardımına ilk olarak diğer sürücüler koştu. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücüler, alevleri büyümeden yangın tüpüyle söndürdü.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bariyerin çarpması sonucu sağ ayağı kırılan Nilay Şen'i çıkarmak için çalışmalara başladı. Kazanın ardından şok geçiren ve acı içinde kıvranan Şen, vatandaşlarca teselli edilmeye çalışılırken, sürücü Öz de kendine gelmesi için pet şişedeki suyu yüzüne çarptı. İtfaiyenin çalışmaları sırasında Nilay Öz, telefonla arayarak yakınlarına bilgi verdi.Yaklaşık 15 dakika süren çalışmaların ardından Şen ile sürücü Öz, sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazazedelerin ilk yardımına koşan sürücülerden Sinan Temel, yangın tüpüyle dumana müdahale ettiğini belirterek "Kağıthane yönüne gidiyordum. Baktım bir kalabalık gördüm, araçların durduğunu gördüm. Taksinin ters döndüğünü, biraz duman aldığını gördüm. Arabaya müdahale ettim. Sağ olsun diğer arkadaşlar arabalarından indiler, yardımcı oldular. Hanımefendiyi arabadan çıkartmak istedim, baktım yan kapısında eziklikler var. Hanımefendinin bacaklarında kırıklıklar var. Ailesiyle görüştüm. Sordular, 'durumu iyi' dedim" diye konuştu.

Kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü Yusuf Kuzu ise "Panelvan taksiye vurdu. Taksi bariyere girdi. İçinde bayanla bir şoför vardı. Bayanın ayağı çok kötü oldu. Panelvan taksiye vurduktan sonra sola kırdı, benim arabaya vurdu" dedi.

- Çarptı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Haber
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Adem Büyük Deniz Türüç Caner Erkin Burak Yılmaz
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: (KAĞITHANE'DE ZİNCİRLEME KAZA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 17:08:03. #1.15#
title