Kağıthane'de zincirleme kaza-1

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN Kağıthane TEM Bağlantı yolu Nurtepe mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada taksi ok gibi bariyerlere saplandı.
22.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:50
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN Kağıthane TEM Bağlantı yolu Nurtepe mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada taksi ok gibi bariyerlere saplandı. Taksi şoförü ve kadın yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA
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