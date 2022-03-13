Kağıthane'de, yolda kayan otomobil sokakta yürüyenlere çarptı

İstanbul'da, perşembe gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, dün akşamdan itibaren yoğunlaştı. Tüm şehirde etkili olan yağış nedeniyle sokakları kar kaplarken, buz tutan yollar sürücülere zorlu anlar yaşattı.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, iş makinesinin kayarak park halindeki otomobillere çarptığı görülüyor.