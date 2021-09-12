Kağıthane'de yol tartışmasında dehşet anları; 2 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobilin camına taş attı - Haberler
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Kağıthane'de yol tartışmasında dehşet anları; 2 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobilin camına taş attı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kağıthane'de yol tartışmasında dehşet anları; 2 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobilin camına taş attı

Kağıthane'de otomobille kızını ve eşini parka götüren psikolog Uğur Balkoca, bir başka otomobil sürücüsü tarafından taciz edilmiş ardından taşlı saldırıya uğramıştı.

Kağıthane'de otomobille kızını ve eşini parka götüren psikolog Uğur Balkoca, bir başka otomobil sürücüsü tarafından taciz edilmiş ardından taşlı saldırıya uğramıştı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin İett şoförü olduğu öğrenildi.

Olay dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi İmhrahor Caddesi üzerinde meydana gelmişti.  Psikolog Uğur Balkoca, eşi Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızlarını alarak otomobilleriyle parka gittikleri sırada Olcay Kurt'un kullandığı 34 EGY 018 plakalı otomobil tarafından taciz edilmiş ardından sürücü Kurt tarafından taşlı saldırıya uğramışlardı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalıştığı iddia edilen saldırganın İETT'de görevli şoför olduğu, saldırıya uğrayan Uğur Balkoca'nın da yine İBB bünyesinde psikologluk yaptığı ortasya çıktı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Kağıthane'de dün yaşanan olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, " İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Kasten Yaralama-Tehdit-Hakaret-Mala Zarar Verme" konuları ile ilgili Kağıthane ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında;

11.09.2021 tarihi saat 18.50 sıralarında Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde kavga olduğu bilgisi üzerine adrese geçilmiş, yapılan kontrolde; trafik esnasında iki araç içerisinde bulunan O.K., N.İ. ve U.B., D.B. isimli şahısların aralarında yol verme yüzünden kavga çıktığı, yaşanan tartışma sonrasında kavganın büyüdüğü ve O.K. isimli şahsın karşı tarafın araç camına yerden aldığı taşı attığı anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Kasten Yaralama-Tehdit-Hakaret-Mala Zarar Verme" suçundan adli işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.


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Haber: Kağıthane'de yol tartışmasında dehşet anları; 2 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobilin camına taş attı - Haberler
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