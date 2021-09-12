Kağıthane'de yol tartışmasında dehşet anları; 2 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobilin camına taş attı

Kağıthane'de otomobille kızını ve eşini parka götüren psikolog Uğur Balkoca, bir başka otomobil sürücüsü tarafından taciz edilmiş ardından taşlı saldırıya uğramıştı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin İett şoförü olduğu öğrenildi.

Olay dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi İmhrahor Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Psikolog Uğur Balkoca, eşi Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızlarını alarak otomobilleriyle parka gittikleri sırada Olcay Kurt'un kullandığı 34 EGY 018 plakalı otomobil tarafından taciz edilmiş ardından sürücü Kurt tarafından taşlı saldırıya uğramışlardı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, İBB Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalıştığı iddia edilen saldırganın İETT'de görevli şoför olduğu, saldırıya uğrayan Uğur Balkoca'nın da yine İBB bünyesinde psikologluk yaptığı ortasya çıktı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Kasten Yaralama-Tehdit-Hakaret-Mala Zarar Verme" suçundan adli işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri