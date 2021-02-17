KAĞITHANE'DE YOKUŞTA KAYAN ARACIN YAPTIĞI KAZA KAMERADA
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KAĞITHANE'DE YOKUŞTA KAYAN ARACIN YAPTIĞI KAZA KAMERADA

17.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:08
KAĞITHANE'DE YOKUŞTA KAYAN ARACIN YAPTIĞI KAZA KAMERADA

KAĞITHANE'de yokuş aşağıya inen hafif ticari araç kayarak önce bir apartmanın duvarına ardından da park halindeki otomobillere çarptı.

KAĞITHANE'de yokuş aşağıya inen hafif ticari araç kayarak önce bir apartmanın duvarına ardından da park halindeki otomobillere çarptı. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Gürsel Mahallesi Kafiye Sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü buzlanan yokuşta ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşağıya doğru kaymaya başlayan araç, önce apartmanın duvarına ardından da park halindeki iki araca çarpıp durabildi. Sokakta kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Sürücü olayın ardından, kaçarken sokakta esnaf olan bir kişi polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik kameralarını inceleyerek olay yerinde kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.Sokakta esnaf olan Muhammed Eren Polat, "Karlı zemindi, yol kaygandı. Frene bastı. Araç kaydı ve duvara tosladı sonra da arabaya tosladı. Kimseye haber vermedi, bastı gitti. O sırada sokakta birisi olsa zarar verebilirdi" dedi. Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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