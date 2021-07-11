Kağıthane'de yokuş aşağı kayan kamyonet devrildi: 1 yaralı
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Kağıthane'de yokuş aşağı kayan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kağıthane'de yokuş aşağı kayan kamyonet devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de dik yokuştan çıkamayan kamyonet geri geri kayarak devrildi.

Kağıthane'de dik yokuştan çıkamayan kamyonet geri geri kayarak devrildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada kamyonetin kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Bostan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkmak isteyen kamyonet şoförü, dik yokuşta aracın kontrolünü kaybederek geri geri kaymaya başladı. Kamyonetin kontrolünü tamamıyla kaybeden sürücü 10 metre geri geri kaydıktan sonra, kamyonet yan yatarak devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale etti.

Kaza anı kamerada

Kamyonetin kayma anı güvenlik anbean kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin yokuş yukarı çıkmaya çalıştığı görülürken yokuşun tepesine gelen kamyonetin daha fazla gidemeyerek geri geri kaydığı anlar yer aldı. Yaklaşık 10 metre geri geri gelen kamyonun kaydığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çok korkuyorum, burası çok tehlikeli"

İpek Ökten adlı mahalle sakini, "Mutfaktaydım dışarı çıktım. Olay olmuş, baktım ki kamyonetin yan yattığını gördüm, başka da bir şey göremedim. Sürücüyü de içinden çıkarttılar. Baya bir uğraştılar. Burada çok kaza oluyor, sabah da çekici geldi. Şurada büyük kamyon vardı, onu da sabah kaldırdılar. Dün de akşam bir araç incir ağacının böğrüne vurdu. Bu kaza 3'üncüsü oldu. Çok korkuyorum, burası çok tehlikeli. Bir çaresine bakmak lazım" diye konuştu.

Yan yatan kamyonet kaza sonrası çekici ve kepçe yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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