Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı
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Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı

17.02.2021 09:18 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:28
Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağıthane'de sabah işe gitmek isteyenler araçları ile yolda kaldı.

İSTANBUL'da sabah  saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağıthane'de sabah işe gitmek isteyenler araçları ile yolda kaldı. 

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla yolda kaldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Kağıthane'de karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı.


- İstanbul
Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı
Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı
Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı
Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı
Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı
Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı
Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı
Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı
Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı
Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı
Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı
Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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