Kağıthane'de yoğun kar bastırdı,araçlar yolda kaldı
17.02.2021 09:18 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:28
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağıthane'de sabah işe gitmek isteyenler araçları ile yolda kaldı.
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağıthane'de sabah işe gitmek isteyenler araçları ile yolda kaldı.
- İstanbul
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla yolda kaldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Kağıthane'de karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı