Kağıthane'de yıkım gerginliği

Kağıthane'de yıkım gerginliği

KAĞITHANE'DE YIKIM GERGİNLİĞİ (3) (Havadan)(Tür: İstanbul)

31.10.2019 10:27
Kağıthane'de yıkım gerginliği

İSTANBUL - KAĞITHANE'DE YIKIM GERGİNLİĞİ (3) (Havadan)

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA

VİDEO: Kağıthane'de yıkım gerginliği
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