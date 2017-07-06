Kağıthane'de Yeşil Bina Projesi Hayata Geçti

İstanbul'un merkezinde yer alan yeşil bina projesinin dış cephesinde yer alacak 900 ağacın ilki, Kağıthane'de törenle, 40 metre yükseklikteki saksıya dikilerek can suyu verildi.



Kağıthane Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Aycan-Feres İş Ortaklığı tarafından hayata geçirilen yeşil bina projesi Greenox'un ilk ağacı, törenle 40 metre yükseklikteki yerini aldı. Törende, boyu 4 metre ve ağırlığı 330 kilogramlık melez servi ağacı vinçle 12. kata çıkarılarak dikildi ve can suyu verildi.



Binanın cephesinde yer alacak 900 ağaç ve 25 bin 500 bitki, yatayda 2 dönümlük yeşil alana eşdeğer olacak. Avrupa'nın en yüksek yeşil duvarlarına sahip olacak Greenox, günde yaklaşık 15 metreküp oksijen üretecek.



Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, dikey orman adı verilen konseptin, yeşilini kaybeden şehirlere çözüm olarak sunulan bir sürdürülebilir mimari örneği olduğunu belirtti.



Dünyanın 2. ve Türkiye'nin ilk dikey orman projesi olarak nitelendirilen Greenox'un dış cephesine yerleştirilecek ağaç ve bitkiler, şehrin nefes almasına yardımcı olacak. Dış cephede oluşturulacak zengin bitki örtüsü, bulunduğu bölgedeki biyolojik çeşitliliği artırırken, kanatlı canlılar için de yaşam alanı oluşturacak.



İtalya'nın Milano kentindeki ilk dikey orman projesinin ardından hayata geçirilen 2. proje olacak Greenox'ta, ağaç ve bitkilerin dikimine Eylül'de başlanacak. Doğadan kopmadan yaşama fırsatı verecek Greenox, kasım ayında tamamlanacak.