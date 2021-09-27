Kağıthane'de yeşil alanı yakan şahıs, kaza yapınca yakaladı - Haberler
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Kağıthane'de yeşil alanı yakan şahıs, kaza yapınca yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kağıthane'de yeşil alanı yakan şahıs, kaza yapınca yakaladı

İstanbul Kağıthane'de yeşillik alanı yakarak kaçan şahıs motosikletiyle elektrik direğine çarparak kaza yaptı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Kağıthane'de yeşillik alanı yakarak kaçan şahıs motosikletiyle elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Kundaklama anları kameralara yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından yakalanan kundakçı gözaltına alındı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde motosikletle yeşillik alanın olduğu sokağa gelen bir şahıs, bir süre bekledikten sonra alanı ateşe verdi. Yangının büyümesi üzerine şahıs motosiklete binerek kaçmak istedi. O esnada giden hakimiyetini kaybeden şahıs elektriğe direğine çarparak kaza yaptı. Hemen ayağa kalkan şahıs koşarak kaçmaya başladı.

Kaçarken elektrik direğine çarptı

Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, sokağın başında kaçmaya çalışan Erhan N.'yi (32) kıskıvrak yakaladı. Yeşillik alandaki yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Yeşillik alanı yakıp kaçarken yakalandı

Gözaltına alınan şahıs ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Sadabad Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Alanın kundaklandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahsın kaza yaptığı 34 AL 9827 plakalı motosiklet ise trafik ekipleri tarafından çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kağıthane'de yeşil alanı yakan şahıs, kaza yapınca yakaladı

Kağıthane'de yeşil alanı yakan şahıs, kaza yapınca yakaladı

Kağıthane'de yeşil alanı yakan şahıs, kaza yapınca yakaladı

Kağıthane'de yeşil alanı yakan şahıs, kaza yapınca yakaladı

Kağıthane'de yeşil alanı yakan şahıs, kaza yapınca yakaladı

Kağıthane'de yeşil alanı yakan şahıs, kaza yapınca yakaladı

Kağıthane'de yeşil alanı yakan şahıs, kaza yapınca yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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