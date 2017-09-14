Kağıthane'de Yemek Artıkları Sokak Hayvanlarının Yemeği Oluyor

Kağıthane Belediyesi ilçedeki özel kurum ve kuruluşlardan topladığı yemek artıklarıyla sokak hayvanlarını besliyor.



Kağıthane Belediyesi, başlattığı proje ile sokak hayvanlarını besliyor. Kağıthane Belediyesi tarafından özel olarak görevlendirilen ekipler her gün ilçedeki şirket, okul, restoran, pastane gibi kurumlardan gün içerisinde artan yemekleri toplayarak, sokak hayvanlarının karnını doyuruyor. Yemeklerin sokak hayvanlarına dağıtılmasından mutlu olduğunu dile getiren işletme sahibi Turgut Öztürk, "Eskiden biz kendimiz uğraş harcıyorduk, artan yemekleri israf olmasın diye ormana götürüyorduk, çiftliklere veriyorduk. Çiftliklerin imkanı var ama sokak hayvanlarının bir imkanı yok. Belediye böyle bir uygulama başlattı, biz de düzenli olarak israf olmasın diye yiyecekleri veriyoruz. Hem de biz de bu yükten kurtulmuş oluyoruz. Bizden üç günde 10-15 kilogram arası yemek çıkıyor. İsraf olmuyor bu yemekler artık, çöpe gitmiyor ve hayvanların karnı doymuş oluyor" dedi.



Uygulama öncesi yemeklerin çöpe atıldığından bahseden Rabia Kambur, "Yemek artıkları çöpe gitmesin, hayvanlar yesin diyoruz. Belediyeden arkadaşlar her akşam gelip artan yemekleri topluyor. Eskiden yemekler çöpe gidiyordu, şimdi belediyemiz sağ olsun sokak hayvanları için başlattığı uygulama sayesinde yemek artıkları artık sokak hayvanlarını doyuruyor. Bu uygulamadan memnunuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL