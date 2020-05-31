Kağıthane'de yaşlılar açık alanda egzersiz yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kağıthane'de yaşlılar açık alanda egzersiz yaptı

Kağıthane'de yaşlılar açık alanda egzersiz yaptı Kağıthane Hasbahçe Parkı'nda yaşlılar için egzersiz programı düzenledi.

31.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:51

Kağıthane'de yaşlılar açık alanda egzersiz yaptı

İSTANBUL - Kağıthane Hasbahçe Parkı'nda yaşlılar için egzersiz programı düzenledi. Uzman eğitmenler eşliğinde egzersiz yapan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, yaşlılar aynı zamanda güzel havanın tanıda çıkardı.

Yeni tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında yaşlılar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Kağıthane Belediyesi de bugün yaşlıları unutmadı. Belediye, Hasbahçe Parkında yaşlılar için egzersiz programı düzenledi. Etkinlik alanına gelen vatandaşlara tek tek maske, ve dezenfektan dağıtılıp, tatlı ikram edildi. Uzmanla eğitmenler eşliğinde egzersiz yapan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, yaşlılar aynı zamanda güzel havanın tanıda çıkardı.

"Herke spor yapsın, genç kalsın"

Parkta egzersiz yapan bir vatandaş, gençlere spor yapmalarını tavsiye ederek, "71 yaşındayım, kendimi çok harika hissediyorum. Bu organizasyonu yapanlara çok teşekkür ederim. Normalde de spor yaparım, be yüzücüyüm. Yazın boğazda, kışın da burada yürüyüş yapıyorum. Ama son 3 aydır çıkamıyordum, çok üzgündüm. Uygulama çok güzel, harika. Herkes spor yapsın, herkes genç kalsın, en büyük Fenerbahçe" dedi.

"Talep yoğun, güzel vakit geçiriyorlar"

Kağıthane Belediyesi Spor İşler Müdürlüğünde fitness ve plates antrenörü olarak çalışan Esra Doğan, "Covid-19 salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlarımız maalesef evlerinden dışarı çıkamıyordu. Şimdi ise dışarıya çıktıkları bu süreyi daha verimli ve sağlıklı geçirmeleri için belediye başkanımız Mevlüt Öztekin öncülüğünde böyle bir proje başlattık. Amacımız kendi beden sağlıklarını korumaları için evde de uygulayabilecekleri basit, etkili egzersizleri onlara göstermek ve uygulatmak. Talep de oldukça yoğun, çok keyifli vakit geçiriyorlar. Dolayısıyla bizler de çok mutluyuz. Kas ve kemik yoğunluklarını korumak, hareket açıklıkları ve esnekliklerini kaybetmemek aynı zamanda kalp damar sağlıkları için, en önemlisi de motive olmak, daha zinde ve enerjik kalmak için spor yapmaları gerekiyor" diye konuştu.

Kağıthane'de yaşlılar açık alanda egzersiz yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı Haber
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı Haber
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler Haber
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
İstanbullu soğuk havadan kurtulamadı! 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor
İstanbullu soğuk havadan kurtulamadı! 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başladı! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
9 yerinden bıçaklanan kadının 'eski koca' feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Ahmet Hakan 'Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek' iddiasına yanıt verdi
Ahmet Hakan "Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek" iddiasına yanıt verdi
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hülya Avşar Hatice Çarpar
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Haziran Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Kağıthane'de yaşlılar açık alanda egzersiz yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 17:52:03. #1.15#
title