Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı
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Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı

KAGITHANE Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıka bir kişi, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı.

02.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:49
Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı
KAGITHANE Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıka bir kişi, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Alevler arasından aşağıya atlayan kişinin görüntüsü cep telefonuna yansıdı. Kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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