Son dakika haber | Kağıthane'de yangın sonrası mahalle sakinlerinin "tinerci" isyanı

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de gecekondu çıkan yangın sonrası mahalle sakinleri, uçucu madde bağımlılarını suçladı. Mahalle sakini, "Tinerciler girip çıkıyordu. Biz polisleri arıyoruz. Gelip bakmıyorlar bile" dedi.

Hamidiye Mahallesi Gölcük Sokak üzerinde bulunan boş gecekonduda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine Kağıthane, Şişli ve Seyrantepe itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, gecekondu kullanılmaz hale geldi. Mahalle sakinleri, gecekondunun uçucu madde bağımlıları tarafından yakıldığını iddia etti

"TİNERCİLER YÜZÜNDEN UYKU UYUYAMIYORUZ"

Yanan gecekondunun bitişiğindeki gecekonduda oturan Gülümser Yiğit, "Burası boş bir evdi. Tinerciler girip çıkıyordu. Akşamları, geceleri girip çıkıyorlardı. Her zaman geliyor bu tinerciler. Biz polisleri arıyoruz. Gelip bakmıyorlar bile. Kaç kere polise müracaat ettik ama bakmadılar. Aşağıda da bir evi yaktılar. Bugün de burayı yaktılar. Bunlardan tedirgin oluyoruz. Ben kaç kere çuval sırtlarında gördüm. Çaldıkları televizyon vardı. Camdan baktım ben sokaktan geçerken. Onlar yüzünden uyku uyuyamıyoruz. Dumandan çıkamadım. Yukarıya gelemedim" dedi.

"BİZE 'SİZİ DE İÇİNDE YAKARIZ' DİYORLAR

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.